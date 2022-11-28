Трамваї та тролейбуси не будуть курсувати з метою заощадження електричної енергії.

У вівторок, 29 листопада 2022 року, в Одесі не буде працювати громадський електротранспорт.

Як повідомила прес-служба мерії міста, такі обмеження запроваджують з метою заощадження електроенергії.

"З метою заощадження електричної енергії завтра громадський електротранспорт Одеси не працюватиме", – йдеться у повідомленні.

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Одеський електротранспорт також не курсував 26 – 27 листопада. У понеділок, 28 листопада, електротранспорт вийшов на маршрути в ранкові години пік, але потім відправився в депо.

Ситуація в Одесі: як живе місто

Через російський ракетний удар по Україні 17 листопада 2022 року в Одеській області у 70% споживачів не було електроенергії.

Відомо, що під час ранкової атаки 17 листопада на Одещині було поранено троє людей.

Також повідомлялося, що в Одесі затримали агента ФСБ, який фіксував на прихований відеореєстратор позиції Сил оборони. Зрадника затримали під час чергової передачі корегувальної інформації для ворога та вилучили приховану картку пам’яті у пачці з-під сигарет та мобільний телефон.

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