У лунапарку всі гірки, гойдалки, колесо огляду повноцінно працюють і світяться.

В Одесі лунапарк, який розташований в парку Шевченка, як і раніше продовжує свою роботу, незважаючи на режим суворої економії електроенергії у всій країні.

У лунапарку всі гірки, гойдалки, колесо огляду повноцінно працюють і світяться, пише видання "Думская".

Повідомляється, що в 50-ти метрах від лунапарку розташована новітня Одеська трансформаторна підстанція, живлення від якої подається тільки в лунапарк.

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Напередодні в лунапарку відкрився льодовий каток: обладнання з виробництва та підтримання льоду вимагає серйозних витрат і постійної подачі електроенергії.

Ситуація зі світлом в Одесі

23 листопада Росія в черговий раз здійснила масовану ракетну атаку по Україні.

Багато регіонів залишилися без електро-, водо-, теплопостачання та зв'язку. Найгірша ситуація склалася в Києві та Одеській області. На сьогоднішній день ситуація поступово стабілізувалася.

Через пошкодження енергетичних об'єктів виник дефіцит електроенергії, у зв'язку з цим в регіонах введені аварійні відключення електроенергії.

Вранці 25 листопада в Одесі на маршрути вийшли 76 трамваїв і 51 тролейбус, але через перевантаження мереж їх довелося відправити в депо.

Також було прийнято рішення, що для зниження навантаження на електричні мережі в суботу, 26 листопада, і неділю, 27 листопада, міський електротранспорт не працював.

28 листопада вранці робота електротранспорту була тимчасово відновлена, але пізніше її припинили.