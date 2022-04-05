Рейс прямуватиме через Полтаву-Південну без заїзду на станцію Харків.

"Укрзалізниця" повідомила про зміну руху поїзда 142/141 за маршрутом "Львів – Лозова".

Про це національний перевізник інформує в Telegram.

"Поїзд 142/141 "Львів – Лозова" змінює маршрут руху і буде прямувати через Полтаву-Південну без заїзду на станцію Харків", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що відправлення зі Львова призначено о 14:15, по Полтаві-Південній о 15:52, з Лозової о 02:11, по Полтаві-Південній о 04:41.

"Можливість прямування поїзда до кінцевої станції Лозова буде підтверджуватися на щоденній основі в залежності від ситуації безпеки в регіоні", – додали в компанії.

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