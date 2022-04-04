Маршрут буде виконуватися за умови відсутності безпосередньої небезпеки для руху.

"Укрзалізниця" подовжує рух поїзду 92/91 "Одеса – Лозова" через Слов'янськ до станції Краматорськ Донецької області, де ворог саме готується до наступу.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram.

"Поїзд 92/91 "Одеса – Лозова" буде на регулярній основі подовжено до станції Краматорськ через Слов'янськ за умови відсутності безпосередньої небезпеки для руху", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом останніх двох тижнів маршрут на схід від Лозової щодня використовувався не менш ніж чотирма рейсами "Укрзалізниці" для евакуації жителів Донеччини та Луганщини.

"Відтак пасажири, які хочуть прямувати від/до станцій Слов'янськ та Краматорськ, мають змогу придбати квитки від/до станції Лозова, які дійсні для проїзду в тому числі до міст Донецької області", – додали в компанії.

Також звертають увагу пасажирів, що рейс до Одеси не є евакуаційним та безкоштовним, а квитки на нього можна придбати на сайті та у чат-боті "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, 31 березня "Укрзалізниця" відновила рух приміських поїздів в Одесі маршрутом "Одеса-Головна – Білгород-Дністровський – Одеса-Головна".