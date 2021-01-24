Терміни появи нового електромобіля VW Trinity поки не розголошуються.

VW планує випустити новий флагманський електромобіль наступного покоління під назвою Trinity.

Про це повідомляє Electrek.

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За словами генерального директора автовиробника Герберта Дісса, він "зробить революцію в Volkswagen".

Volkswagen вже працює над електромобілем наступного покоління.

Терміни появи нового електромобіля VW Trinity поки не розголошуються.

Як пише видання, враховуючи терміни розробки автомобілів, слід очікувати появи нової моделі наступного покоління приблизно до 2025-26 років.

Volkswagen і виклик Маску

Німецький автомобільний концерн Volkswagen у 2020 році продав 231,6 тисячі електромобілів, що на 214% більше, ніж у 2019-му. Як писали тоді ЗМІ, таке зростання показує, що німецький автопром починає кидати виклик американській компанії Tesla.

У 2020 році було продано 56,5 тисяч штук. Компанія також продала 41,3 тисячі компактних електромобілів e-Golf і 22 тисячі електромобілів e-up!

Audi, люксовий бренд групи Volkswagen, продав 47,3 тисячі позашляховиків і спортбеків e-tron. Також було продано 20 тисяч електромобілів Porsche Taycans.

У Volkswagen заявили, що у 2020 році продажі гібридних автомобілів збільшилися на 175% - до 190,5 тис.

Інтерес українців до електромобілів

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, скоротилися на 1% – до 7 тис.

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2019 році в порівнянні з 2018 роком збільшилися майже в 1,5 раза – до 7542 одиниць.

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Автор: УНІАН