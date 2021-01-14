Tesla торік випустила півмільйона електромобілів.

Німецький автомобільний концерн Volkswagen у 2020 році продав 231,6 тисяч електромобілів, що на 214% більше, ніж у 2019-му.

Про це повідомляє CNN. Як пише видання, таке зростання показує, що німецький автопром починає кидати виклик американській компанії Tesla.

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"Ми на вірному шляху до досягнення нашої мети-стати лідером на ринку електромобілів", - заявив Ральф Брандштеттер, генеральний директор Volkswagen Passenger Cars.

Серед електромобілів, які випускає компанія, найкраще продається новий електрокар ID.3.

У 2020 році було продано 56,5 тисяч штук. Компанія також продала 41,3 тисяч компактних електромобілів e-Golf і 22 тисячі електромобілів e-up!

Audi, люксовий бренд групи Volkswagen, продав 47,3 тисячі позашляховиків і спортбеків e-tron. Також було продано 20 тисяч електромобілів Porsche Taycans.

У Volkswagen заявили, що у 2020 році продажі гібридних автомобілів збільшилися на 175% - до 190,5 тис.

Інтерес українців до електромобілів

Продаж автомобілів з електродвигуном в Україні у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, скоротилися на 1% – до 7 тис.

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2019 році в порівнянні з 2018 роком збільшилися майже в 1,5 раза – до 7542 одиниць.

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Автор: УНІАН