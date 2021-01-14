Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, скоротилися.

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, скоротилися на 1% – до 7 тис. 455 одиниць.

Про це повідомила асоціація автовиробників України "Укравтопром" на своєму сайті.

Читайте такожЕлектромобілі впадуть в ціні до рівня бензинових двигунів - прогноз

Зокрема, продажі легкових авто склали 7 тис. 95 штук (з них нових тільки 9%), комерційних - 359 штук (нових - 3%). Також був проданий один електробус 2019 року випуску.

Середній вік зареєстрованого у 2020 році електричного секонд-хенду склав: у легкових авто — 5 років, у комерційних — 7 років.

Найпопулярнішим електрокаром в Україні у 2020 році став Nissan Leaf. За рік 2 тис. 180 цих авто поповнили автопарк країни.

На другому місці Tesla Model 3, автомобілі цієї моделі вибрали 865 автомобілістів.

Третій результат у Tesla Model S, в активі якої 753 реєстрації.

На четвертій позиції Chevrolet Bolt - 474 штук.

Замикає п'ятірку найбільш затребуваних автомобілів Tesla Model X - 366 реєстрацій за рік.

Разом з тим, кращий результат в продажах нових електрокарів належить автомобілю Audi E-Tron, який вибрали 122 покупці.

На ринку комерційних автомобілів на електротязі домінував фургон Renault Kangoo Z. E. минулого року українські номери отримали 304 автомобілі цієї моделі, з яких тільки 7 були новими.

Згідно з повідомленням, в грудні 2020 року український автопарк поповнили 632 електромобілі, що на 8% більше, ніж роком раніше.

Основну масу в грудневих реєстраціях автотранспортних засобів на електротязі склали Легкові автомобілі - 598 штук (+7% до грудня 2019 року).

Кількість комерційних електромобілів, зареєстрованих за місяць - 34 штуки (+36%).

Інтерес українців до електромобілів

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2019 році в порівнянні з 2018 роком збільшилися майже в 1,5 раза – до 7542 одиниць.

Що таке "Укравтопром"

Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець