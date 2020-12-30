Затори у Києві - явище звичне. Пропонуємо актуальну інформацію про ситуацію на столичних дорогах, а також поради, як не потрапити у затор.

Київ та його мешканці часто страждають від заторів. Найчастіше ускладнення руху на столичних дорогах спостерігається під час ранкової та вечірньої години пік - так званого робочого перевезення.

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УНІАН пропонує вам ознайомитись із актуальною ситуацією на столичних дорогах 30 грудня.

Дані взяті із сервісу Google Maps.

Затори в Києві: ситуація на мостах

Станом на 10:00 ситуація із трафіком на мостах Києва нормальна. Однак водіям слід врахувати, що на Південному мосту в напрямку на лівий берег проводяться ремонтні роботи

Затори в Києві: ситуація на вулицях столиці 30 грудня

На лівому березі спостерігається ускладнення руху на проспекті Бажана у напрямку на Південний міст.

На правому березі затори мають місце на проспекті Перемоги - на ділянці від станції метро "Святошин" до станції "Берестейська", та в районі станції "Університет". Також значні затори - на бульварі Шевченка в обох напрямках. Стоїть в заторі Бессарабська площа. Затор має місце і на Хрещатику в напрямку на Бессарабку.

Великі затори - на Жилянській та Короленківській (ремонтні роботи).

Також суттєвий затор фіксується на вулиці Вадима Гетьмана в районі Караваєвих дач та Індустріального мосту в напрямку на Чоколівський бульвар. Значні затори спостерігаються на вулиці Січових стрільців в напрямку на Велику Житомирську, що пов'язано з ДТП.

Окрім цього, довжелезний затор сформувався на вулиці Чорновола на в'їзді в Київ в районі Вишневого.

На інших ділянках київських доріг затори незначні або відсутні.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепта столична влада й водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив, зважаючи на часті підтоплення або снігові замети. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що спричиняє додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня. Велосипед. Найекологічніший вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другові.

Місце роботи. Якщо ваша робота знаходиться в дуже важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це гарна нагода змінити її.

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Автор: УНІАН