Президент під час наради обговорив ситуацію довкола примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, у столиці Білорусі.

Президент України доручив підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він заявив під час наради за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данілова та інших чиновників.

Зазначається, що темою для обговорення стала ситуація довкола примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, у столиці Білорусі.

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"З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: деталі

23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Олександр Топчій