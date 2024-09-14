Він також підкреслив, що "передвиборчі заяви - це передвиборчі заяви, і іноді вони не дуже реальні.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що два місяці тому в нього відбулася "хороша розмова" з кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом, під час якої Трамп пообіцяв Україні велику підтримку.

"Я розмовляв по телефону із Дональдом Трампом, і він сказав, що дуже підтримує нас, у нас була хороша розмова. Він розуміє, як важко виживати під час війни, і він зробить усе, щоб зміцнити Україну", - сказав Зеленський в інтерв'ю Фаріду Закарії з CNN.

Він також зазначив, що хоче поділитися з Трампом своїм мирним планом, щоб "почути його реакцію".

Відео дня

Щодо заяви Трампа про те, що він може закінчити війну буквально за кілька днів, Зеленський зазначив, що "не може цього зрозуміти, тому що не знає деталей".

Водночас він підкреслив, що передвиборчі заяви можуть не завжди відповідати реальності.

"Передвиборчий період і передвиборчі заяви - це передвиборчі заяви. Іноді вони не дуже реальні", - зазначив український президент.

Також він сказав, що планує розповісти про свій мирний план президенту США Джо Байдену, а також Камалі Гарріс і Дональду Трампу, а також поділиться з конгресом США. Після цього план буде оприлюднено для громадськості.

Заяви Трампа щодо України

Раніше Трамп під час дебатів з Камалою Гарріс ухилився від відповіді на запитання, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні з Росією, водночас наголосив, що має нібито "хороші стосунки" як з українським президентом Володимиром Зеленським, так і з російським правителем Володимиром Путіним.

Пізніше кандидат у віцепрезиденти США від Трампа Джеймс Ді Венс заявив, що в разі обрання Дональда Трампа на ще один президентський термін його адміністрація вимагатиме від України та ЄС піти на невигідні переговори з Росією і фактично "заморозити" бойові дії.

Вас також можуть зацікавити новини: