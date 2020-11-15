Відкрито кримінальне провадження.

Поліція Київщини затримала організатора «каруселі» під час голосування на повторних виборах міського голови Українки.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Ним виявився 36-річний житель Обухівського району. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

«Порушення на одній з виборчих дільниць помітили небайдужі громадяни і повідомили до поліції. Вже за кілька хвилин на місці події працювала слідчо-оперативна група Обухівського відділу поліції. Поліцейські швидко встановили особу порушника і затримали його», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що чоловік завідомо незаконно виготовив бюлетені з метою використати їх у день повторного голосування виборів на посаду міського голови міста Українка. Після чого надав потенційним виборцям, щоб ті кинули фейкові бюлетені до скриньок за певну винагороду. За такі послуги зловмисник пропонував 100 грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років, зазначили в главку.

Місцеві вибори в Україні: другий тур

Сьогодні, 15 Листопада, другий тур виборів міських голів пройшов у Луцьку, Краматорську (Донецька область), українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч в 16 регіонах пройшло повторне голосування з виборів депутатів 46 місцевих рад.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

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Автор: Тамара Отовська