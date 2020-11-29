Раніше в Чернівцях міська ТВК понад два тижні не могла встановити результати місцевих виборів.

У Чернівцях 29 листопада проходить другий тур голосування на виборах міського голови.

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За крісло мера Чернівців борються Роман Клічук від «Єдиної Альтернативи» та Віталій Михайлішин від «Команди Михайлішина».

Виборчі дільниці відкрились о 8:00 і працюватимуть до 20:00.

За даними ЦВК, у повторному голосуванні, яке відбудеться на 115 виборчих дільницях, всього зможуть взяти участь орієнтовно понад 185,5 тисячі виборців.

За підсумками голосування на виборах міського голови 25 жовтня кандидати отримали найбільшу кількість голосів: Клічук – 27,29 %, Михайлішин – 21,33 %.

При цьому чинний мер Чернівців Олексій Каспрук тоді отримав 18,15% голосів.

Місцеві вибори в Чернівцях

В Чернівцях міська ТВК понад два тижні не могла встановити результати місцевих виборів. Процес гальмували судові позови партій, захворюваність членів ТВК на COVID-19 і перерахунок голосів виборців на кількох десятках дільниць міста.

п’ятивідсотковий бар’єр до Чернівецької міськради за підсумками підрахунків голосів подолали сім політичних партій: «Єдина альтернатива» – 20,4%, «Команда Михайлішина» – 11,8%, «Європейська солідарність» – 10,42%, «Пропозиція» – 9,89%, «Слуга народу» – 9,1%, «Народний контроль» – 7,67%, «Рідне місто» – 5,13%.

12 листопада після опівночі ТВК оголосила офіційні результати виборів міського голови Чернівців, згідно з якими до другого туру вийдуть кандидат від «Єдиної альтернативи» Роман Клічук та представник «Команди Михайлішина» Віталій Михайлішин. Другий тур виборів мера відбудуться 29 листопада.

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Автор: Дмитро Захаров