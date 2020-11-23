За даними Олександра Саюка, він набрав 55% голосів, тоді як його опонент від партії "Слуга народу" Руслан Олійник - 41%.

У Нікополі Дніпропетровської області перемагає кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Саюк.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на результати попереднього паралельного підрахунку голосів.

За словами Саюка, він набрав 55% голосів, тоді як його опонент від партії «Слуга народу» Руслан Олійник - 41%.

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Офіційний підрахунок голосів триває. Екзит-полу в Нікополі не проводили.

22 листопада в Нікополі працювали 58 виборчих дільниць. Кількість зареєстрованих виборців - 95201. За даними ЦВК, явка виборців у Нікополі склала 24,20%.

Другий тур місцевих виборів в Україні 22 листопада: що відомо

У неділю, 22 листопада, пройшов другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.

Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

Громадянська мережа ОПОРА повідомляла про низку порушень під час волевиявлення в містах, де 22 листопада проходить голосування за мерів.

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Автор: УНІАН