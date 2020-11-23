Екзит-полу в Нікополі не проводили / скріншот з відео

У Нікополі Дніпропетровської області перемагає кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Саюк.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на результати попереднього паралельного підрахунку голосів.

За словами Саюка, він набрав 55% голосів, тоді як його опонент від партії «Слуга народу» Руслан Олійник - 41%.

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Офіційний підрахунок голосів триває. Екзит-полу в Нікополі не проводили.

22 листопада в Нікополі працювали 58 виборчих дільниць. Кількість зареєстрованих виборців - 95201. За даними ЦВК, явка виборців у Нікополі склала 24,20%.

Другий тур місцевих виборів в Україні 22 листопада: що відомо

  • У неділю, 22 листопада, пройшов другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.
  • Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.
  • Громадянська мережа ОПОРА повідомляла про низку порушень під час волевиявлення в містах, де 22 листопада проходить голосування за мерів.

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Автор: УНІАН