У Нікополі Дніпропетровської області перемагає кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Саюк.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на результати попереднього паралельного підрахунку голосів.
За словами Саюка, він набрав 55% голосів, тоді як його опонент від партії «Слуга народу» Руслан Олійник - 41%.
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Офіційний підрахунок голосів триває. Екзит-полу в Нікополі не проводили.
22 листопада в Нікополі працювали 58 виборчих дільниць. Кількість зареєстрованих виборців - 95201. За даними ЦВК, явка виборців у Нікополі склала 24,20%.
Другий тур місцевих виборів в Україні 22 листопада: що відомо
- У неділю, 22 листопада, пройшов другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.
- Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.
- Громадянська мережа ОПОРА повідомляла про низку порушень під час волевиявлення в містах, де 22 листопада проходить голосування за мерів.
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