Меркель вже за ПДЧ для України і Грузії

Київ. 26 серпня. УНІАН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ наполягає на наданні Грузії та Україні Плану дій щодо членства в НАТО, яке стане наступним кроком на шляху вступу цих країн до Північноатлантичного альянсу

Як повідомляє Gazeta.ru, про це вона заявила на прес-конференції за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром Швеції Фредріком РАЙНФЕЛЬДОМ.

«Ми обговорили те, які мають бути наступні кроки, - сказала А.МЕРКЕЛЬ. - Безперечно, що наступний крок - це План дій щодо членству в НАТО (ПДЧ). Це ще не членство в НАТО, але шлях у напрямку до нього».

А.МЕРКЕЛЬ упевнена, що обидві країни мають вступити в НАТО.

«Я маю знову звернутися до бухарестського документа. Тоді всіма державами-членами НАТО було чітко зафіксовано, що Україна і Грузія будуть членами союзу. Така була моя позиція і позиція інших країн-учасників», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 2-4 квітня в Бухаресті відбувся 59-й саміт НАТО, на якому Рада НАТО прийняла рішення відкласти до грудня приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО. Серед країн, які відмовилися підтримати приєднання цих держав до ПДЧ, були Німеччина і Франція.

Наступний саміт НАТО відбудеться в грудні цього року.