Міністр закордонних справ Фінляндії каже, що РФ порушила принципи ОБСЄ

Київ. 26 серпня. УНІАН. Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Фінляндії Александер СТУББ засуджує визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії.

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі ОБСЄ, розповсюдженому сьогодні.

“Визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії порушує фундаментальні принципи ОБСЄ. Так само, як і всі країни-члени ОБСЄ, Росія повинна поважати суверенітет та територіальну цілісність інших країн”, - говориться в прес-релізі ОБСЄ.

“Росія повинна дотримуватися принципів ОБСЄ і поважати територіальну цілісність й незалежність Грузії. Росія повинна негайно вивести всі війська з Грузії і виконати договір про припинення вогню. Міжнародна спільнота не може прийняти односторонньо встановлені буферні зони”, - заявив А.СТУББ.