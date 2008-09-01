Росія хоче політичного врегулювання у Придністров`ї

16:30, 01 вересня 2008
Новини ЄС
0 0

Другої Осетії не буде?

Брюссель. 1 вересня. УНІАН. Росія виступає за політичне врегулювання Придністровського конфлікту. Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні під час дебатів щодо ситуації в Грузії, організованих німецьким фондом Маршалла (США), Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ.

“Росія виступає за політичне вирішення конфлікту в Придністров’ї”, - заявив він, відповідаючи на численні запитання щодо того, чи не можливе застосування сили Росією у випадку Придністров’я, як це було у випадку з Південною Осетією.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня цього року Грузія розпочала військову операцію в Південній Осетії, яка переросла у збройний конфлікт з Росією. Грузія обвинувачує Росію у нападі та етнічних чистках, а Росія, в свою чергу, заявляє, що ввела війська до Осетії та частини території Грузії з метою попередити агресора. 12 серпня Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ запропонував Росії та Грузії підписати план мирного врегулювання конфлікту. Зараз російські війська все ще залишаються на території Грузії, зокрема, в районі Поті. Багато українських та європейських експертів та політиків не виключають, що Росія може стати наступною після Грузії мішенню для Росії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter