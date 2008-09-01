Росія хоче політичного врегулювання у Придністров`ї

Брюссель. 1 вересня. УНІАН. Росія виступає за політичне врегулювання Придністровського конфлікту. Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні під час дебатів щодо ситуації в Грузії, організованих німецьким фондом Маршалла (США), Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ.

“Росія виступає за політичне вирішення конфлікту в Придністров’ї”, - заявив він, відповідаючи на численні запитання щодо того, чи не можливе застосування сили Росією у випадку Придністров’я, як це було у випадку з Південною Осетією.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня цього року Грузія розпочала військову операцію в Південній Осетії, яка переросла у збройний конфлікт з Росією. Грузія обвинувачує Росію у нападі та етнічних чистках, а Росія, в свою чергу, заявляє, що ввела війська до Осетії та частини території Грузії з метою попередити агресора. 12 серпня Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ запропонував Росії та Грузії підписати план мирного врегулювання конфлікту. Зараз російські війська все ще залишаються на території Грузії, зокрема, в районі Поті. Багато українських та європейських експертів та політиків не виключають, що Росія може стати наступною після Грузії мішенню для Росії.