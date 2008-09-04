Немиря сподівається, що Ющенко візьме Тимошенко в Евіан

Київ. 4 вересня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО відповість на запрошення Євросоюзу відвідати разом із прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО самміт Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві з нагоди відкриття 8-ї Європейської міністерської конференції Ради Європи з питань міграції.

«Ми сподіваємося, що Президент відповість на цю ініціативу. На нашу думку, це той випадок, коли національні інтереси мають бути поставлені вище персональних амбіцій», - сказав Г.НЕМИРЯ.

У той же час, відповідаючи на запитання, чому на відкритті цієї конференції не була присутня Ю.ТИМОШЕНКО, хоча її виступ планувався, віце-прем’єр зазначив, що сьогодні, у зв’язку з виникненням в Україні серйозної ситуації щодо збереження демократичної коаліції і політичної стабільності, для прем’єр-міністра є першочерговим завданням проводити консультації з цього приводу.

«Ми докладемо всіх необхідних зусиль як всередині, так і з боку наших друзів з Європи для збереження політичної стабільності», – запевнив Г.НЕМИРЯ.