Ферреро-Вальднер хоче наблизити Україну до ЄС

Ферреро-Вальднер хоче стабілізувати Україну, наблизивши її до ЄС

Авіньон. 5 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР хоче стабілізувати Україну, наблизивши її до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про цн вона заявила сьогодні на прес-конференції в Авіньоні, де розпочалося неформальне засідання Ради міністрів з питань закорлонних справ ЄС.

«Що є найбільш важливим – це стабілізувати Україну, в тому числі шляхом якомога більшого наближення її до ЄС. Це те, що ми намагаємося зробити, готуючи нову посилену угоду», - сказала комісар.

Вона зазначила, що зараз ще тривають обговорення щодо назви та суті угоди, однак висловила переконання в тому, що ця робота буде завершена до запланованого на 9 вересня у французькому Евіані самміту Унріїна-ЄС.

Як повідомляв УНІАН, дипломатичні джерела та європейські ЗМІ повідомляють, що країни-члени ЄС фактично вже погодили проект фінальної заяви самміту. При цьому, ЄС погодився назвати нову угоду з Україною угодою про асоціацію, однак вирішив не надавати Україні європейської перспективи.