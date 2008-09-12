В Брюсселі розпочнеться перший Європейський самміт ромів

В ході засідання, що триватиме весь день, планується обговорити конкретні питання життя ромів та шляхи до подолання існуючих проблем. До учасників самміту звернуться з промовами Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, комісар ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владімір ШПІДЛА, комісар ЄС з питань освіти, культури та молоді Ян ФІГЕЛЬ та інші політики та чиновники ЄС. Передбачається, що загалом в самміті візьме участь понад 400 представників європейських інституцій, урядів, парламентів та представників громадянського суспільства, переважно, громадських організацій ромів.