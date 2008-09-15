Огризко: кризи в Україні не вплинуть на отримання ПДЧ

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає, що політичні кризи в Україні при демократичному вирішенні не вплинуть на отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам пізно ввечері 14 вересня.

“Я не думаю, що ці кризи, хоча я думаю, що ми зможемо знайти справді демократичний шлях подолання цих проблем, можуть у якійсь спосіб загальмувати наш процес”, - сказав він.

“Якщо йдеться, що ми вирішуємо це питання демократично, якщо ми ще раз підтверджуємо, що Україна – демократична країна, яка всі свої внутрішні протиріччя вирішує нормальним чином, то хіба це перешкода для того, щоб стати членом НАТО, чи отримати зараз ПДЧ? Думаю, це навпаки є ще одним свідченням того, що українська держава вже навчилася всі свої внутрішні конфлікти вирішувати таким чином, щоб це не ставало предметом занепокоєння у інших”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна намагається отримати ПДЧ в НАТО спочатку 2008 року. У квітні на Бухарестському самміті НАТО країни-члени Північноатлантичного альянсу вирішили відкласти це рішення до грудня, коли відбудеться засідання міністрів закордонних справ.