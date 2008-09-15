ЄС готовий покращити відносини з Білоруссю

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС закликає Білорусь провести чесні вибори і готова переглянути санкції проти країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухвалених сьогодні Радою висновках щодо ситуації в Білорусі.

“Рада оцінить ситуацію в Білорусі в світлі парламентських виборів і прогресу, зробленого Білоруссю на шляху до демократичних цінностей та прав людини, і готова переглянути обмежувальні заходи проти представників влади Білорусі”, - зазначається у документі.

Крім того, європейські міністри наголосили на готовності розширити офіційні, торгів лені та культурні обміни, а також запросити Білорусь до участі в Європейській політиці сусідства та збільшити фінансову допомогу країні.

У документі міністри привітали звільнення в Білорусі трьох останніх визнаних в світі політичних в’язнів – Олександра КАЗУЛІНА, Сергія ПАРСЮКЕВИЧА та Андрія КІМА.

“Рада нагадує, що розглядатиме звільнення всіх політичних в’язнів, як важливий крок до приєднання Білорусі до фундаментальних демократичних цінностей, поваги прав людини та верховенства права.

Міністри зазначили, що звільнення політв’язнів було умовою для зняття певних обмежувальних заходів проти влади Білорусі, водночас, зазначають міністри, залишається серйозна стурбованість щодо дотримання прав людини в республіці.

Міністри ЄС наголосили, що демократичне проведення парламентських виборів 28 вересня є ще однією можливістю для Білорусі продемонструвати своб повагу до демократичних цінностей. У зв’язку з цим депутати привітали запрошення місії ОБСЄ для участі за спостереженням за виборами і підкреслили необхідність гарантувати представникам місії допуск до всіх етапів перебігу виборчого процесу.

Рада міністрів також наголосила на важливості гарантувати права опозиції, як у висуванні кандидатів, так і в допуску до участі у виборчих комісіях та для виступів в пресі.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2008 року білоруська влада схвалила рішення про звільнення трьох політичних в’язнів: О.КАЗУЛІНА, С.ПАРСЮКЕВИЧА та А.КІМА. Це рішення вже привітали представники ЄС та США.

6 вересня цього року під час неформального засідання Ради міністрів з питань закордонних справ ЄС у французькому Авіньоні обговорювалося питання про можливість зняття ряду санкцій з Білорусі.

Парламентські вибори в Білорусі заплановано на 28 вересня. У травні Білорусь запросила ОБСЄ надіслати своїх спостерігачів для спостереження за виборами.

Водночас, ряд кандидатів від опозиційних сил не були зареєстровані ЦВК або самі відмовилися від участі у виборах. Зараз опозиція обговорює можливість та доцільність бойкотування парламентських виборів.