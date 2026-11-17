Завдані пошкодження неприпустимі для об’єкта, який має перебувати під посиленою охороною.

Свіжі атаки України на Кримський міст засвідчили, що Росія не може надійно захистити свої ключові стратегічні об’єкти.

Як йдеться у огляді аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW), українські сили завдали трьох точних ударів по споруді. "Завдані пошкодження неприпустимі для об’єкта, який має перебувати під посиленою охороною, оскільки Кримський міст має критично важливе значення як для економіки РФ, так і для постачання російського угруповання військ", - зауважили аналітики.

Аналітики нагадали, що сполучення Росії з окупованим півостровом тримається на двох головних артеріях – Кримському мосту і на сухопутному коридорі, що проходить через окуповані території Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Тому будь-які пошкодження або перебої в роботі одного з цих маршрутів викличуть навантаження на сухопутний коридор, серйозно ускладнюючи російську військову логістику.

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Також в Інституті звернули увагу на те, що успішна атака України підняла хвилю критики в російському інформаційному просторі. А радикально налаштовані воєнкори і зовсім закликали російське командування у відповідь вдарити по центрах ухвалення рішень, зокрема по політичному керівництву країни

Удар по Кримському мосту

У ніч на 17 листопада Кримський міст опинився під ударом. Це вже друга атака на переправу через Керченську протоку за дві доби – попередня сталася в ніч на 16 листопада.

Близько опівночі в районі Керченського мосту пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок удару зруйновано дорожнє покриття та арка мосту.

Напередодні Кримський міст також зазнав атаки. Автомобільний рух перекривали майже на 17 годин. Увечері його відновили в реверсивному режимі.

За повідомленнями ЗМІ, після першої атаки були зафіксовані пошкодження дорожнього полотна та можлива деформація аркової конструкції. Російська сторона називала пошкодження незначними.

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