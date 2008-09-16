ЄС та Казахстан посилять співпрацю в енергетиці

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. ЄС та Казахстан обговорили питання співпраці в енергетиці, посиленні прав людини та ситуацію в Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у прес-релізі за підсумками засідання Ради співробітництва ЄС-Казахстан, засідання якої відбулося сьогодні.

В документі, зокрема, зазначається, що сторони обговорили питання позитивного розвитку двосторонньої торгівлі та притоку інвестицій за останні роки, а також прогрес, зроблений Казахстаном на шляху до Світової організації торгівлі. Питання енергетичної співпраці, зазначається у прес-релізі, було обговорено в світлі останнього рішення Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) про диверсифікацію постачання енергоресурсів до ЄС.

Обговорюючи ситуацію в Грузії, представники ЄС закликали Казахстан не визнавати незалежність Південної Осетії та Абхазії.

Рада співробітництва також обговорила питання захисту прав людини, враховуючи майбутнє головування Казахстану в ОБСЄ. Сторони підтвердили намір започаткувати постійний та структурований діалог з цього питання, а перша зустріч в рамках цього діалогу призначена на середину жовтня цього року.