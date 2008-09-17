ЄС хоче мирного вирішення Нагірно-Карабаського конфлікту

Брюссель. 17 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР наголошує на необхідності мирного вирішення Нагорно-Карабаського конфлікту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила 16 вересня під час зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Ельмаром МАММАДЬЯРОВИМ.

“Я повністю підтримую територіальну цілісність Азербайджану та переговорне, мирне вирішення Нагорно-Карабаського конфлікту. Останній збройний конфлікт в регіоні продемонстрував ще раз, що використання сили на сприяє розв’язанню конфліктів”, - сказала комісар ЄС.

В ході зустрічі були також обговорені питання двосторонньої співпраці в області енергетики та посилення відносин між ЄС та Азербайджаном в рамках Плану дії Європейської політики сусідства.