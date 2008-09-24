ВР погодилася на кредит ЄБРР на ”Іллічівський”

Київ. 24 вересня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Гарантійної угоди (проект «Розвиток інфраструктури Іллічівського морського торговельного порту») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 302 із 406 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Угодою передбачено реконструкцію терміналу порту з причалами №№ 7, 8, 9, яка буде здійснена до кінця 2011 року, і його загальна потужність становитиме 5 млн. тонн металовантажів на рік.