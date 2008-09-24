З 2011 року нові авто в ЄС матимуть денне освітлення
19:08, 24 вересня 2008Новини ЄС
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ЄК каже, що це підвищить безпеку
Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Єврокомісія пропонує з 2011 року всі нові авто обладнувати денним освітленням для покращення безпеки руху.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідна пропозиція була схвалена сьогодні.
Пропозиція передбачає обладнання автомобілів спеціальним денним освітленням, яке автоматично включатиметься при запуску мотора для покращення видимості автомобіля для інших водіїв та пішоходів, а також споживає небагато енергії.
Передбачається, що нові правила наберуть чинності для нових легкових автомобілів з 7 лютого 2011 року, для автобусів та вантажівок – з серпня 2011 року.
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