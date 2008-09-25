Баррозу закликає нового Президента США до співпраці

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ закликає нового Президента США до тісної співпраці з ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це Ж.БАРРОЗУ заявив 24 вересня, виступаючи у Гарвардському Університеті під Бостоном.

“В цей час невпевненості ЄС має потребу в США, так, але і США мають потребу в ЄС більше, ніж коли-небудь”, - заявив Президент Єврокомісії.

За його словами, ЄС та США мають співпрацювати для пошуку відповідей на такі виклики сьогодення, як фінансова криза, зв’язки з Росією та кліматичні зміни.

За словами Ж.БАРРОЗУ, на сьогодні рівень взаємозалежності економік Європи та США настільки високий, що він вимагає чіткої координації дій.

“Нам потрібні чіткі та ефективні правила, можливо, спільно узгоджені правила, де потрібно, для забезпечення прозорості та довіри на ринках”, - сказав Президент Єврокомісії в своїй промові, що носить назву: “Лист з Брюсселю до наступного Президента Сполучених Штатів Америки”.

Говорячи про нещодавній російсько-грузинський конфлікт, Ж.БАРРОЗУ зазначив, що в питанні відносин з Росією має бути спільна позиція з обох боків Атлантики.

“Зараз час холоднокров’я, а не Холодної війни”, - зазначив він.

За його словами, на сьогодні США та ЄС мають багато інструментів співпраці, такі як НАТО, Трансатлантична Рада, однак, при цьому, він зазначив, що сторони можуть піти далі у своїх відносинах, створивши план спільних дій для створення нового принципу багатосторонніх відносин, від якого може виграти весь світ.

Ж.БАРРОЗУ також закликав нове керівництво США до спільних зусиль у протидії кліматичним змінам.

“Ми маємо моральний обов’язок здійснити реальне, серйозне зменшення викидів СО2 в середньостроковій перспективі, не в останню чергу і тому, що ми відповідальні за більшість викидів “парникових газів” в останні роки”, - наголосив Президент Єврокомісії.

Він також висловив переконання в тому, що для ефективної боротьби з кліматичними змінами потрібно залучити до цього процесу і такі великі країни, як Індія та Китай.

Як повідомляв УНІАН, вибори Президента США відбудуться 4 листопада 2008 року.