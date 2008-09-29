Держмитслуба отримає від ЄС 9 мобільних сканерів

Київ. 29 вересня. УНІАН. Державна митна служба України отримає від Європейського Союзу 9 мобільних рентгенівських сканерів, призначених для виявлення незаконного переміщення великогабаритних вантажів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, у вересні результативно завершився тривалий переговорний процес Держмитслужби із Європейським Союзом щодо надання технічної допомоги для підвищення можливостей українських митників. В рамках проекту „Поставка мобільного інспекційного обладнання та систем рентгенівського сканування митним службам Білорусі, України та Молдови” Україна отримує 9 мобільних рентгенівських сканерів вартістю більш як 1,5 млн. євро кожний.

Планується, що після завершення процедур оформлення та проведення навчання мобільні сканери використовуватимуться в пунктах пропуску через державний кордон „Рава-Руська”, „Краковець”, „Ягодин”, „Кучурган”, „Одеса-порт”, „Порубне”, „Бачівськ”, „Ужгород” та „Чоп”.

Три перших сканери Rapiscan Eagle M4507 вже надійшли до пункту пропуску „Рава-Руська”.

Дане високотехнологічне обладнання призначене для виявлення та попередження незаконного переміщення великогабаритних вантажів.

Система Rapiscan Eagle M4507 – це унікальне поєднання рентгена високої енергії з експлуатаційною гнучкістю всепогодної системи, яка може переміщуватись дорогами загального користування. Eagle Mobile змонтована на базі звичайної вантажівки і підтримує формування рентгенівського зображення в спеціально обладнаній кабіні оператора. Система містить усі компоненти і можливості, необхідні для сканування контейнерів, транспортних засобів і широкого діапазону вантажного автотранспорту, а також створює зручні умови для роботи в кабіні водія і кабіні огляду. Eagle Mobile забезпечує аналіз, зберігання та передачу інформації, отриманої в результаті сканування вантажів та роботи із супровідними документами.

Система Eagle Mobile призначена для роботи 24 години на добу, 7 днів на тиждень і при цьому може забезпечувати сканування 20 великогабаритних об’єктів на годину.

Мобільні рентгенівські системи розширять можливості митників у здійсненні ретельного неруйнівного огляду транспортних засобів і контейнерних вантажів і, таким чином, сприятимуть виявленню порушень митного законодавства і фактів незаконного переміщення товарів, прискоренню процесу митного оформлення тощо.