Депутат ЄП каже, що Білорусі ще далеко до демократії

Брюссель. 29 вересня. УНІАН. Голова делегації Європарламенту по зв’язках з Білоруссю Яцек ПРОТАШЕВІЧ (група народних партій, Польща) каже, що парламентські вибори були далекими від демократичних.

Про це йдеться у його коментарі, текст якого переданий УНІАН.

“Я з глибоким розчаруванням маю сказати, що процес проведення виборів ще далекий від визнаних демократичних стандартів, що також було попередньо підтверджено спостерігачами від ОБСЄ та Бюро демократичних інститутів і прав людини”, - зазначається у коментарі.

“Ця негативна оцінка також підтверджується тим, що в новообраному білоруському парламенті не буде жодного представника опозиції. Цього не може бути в жодній демократичній країні світу”, - додав Я.ПРОТАШЕВІЧ.

Він зазначив, що ЄС запропонував Білорусі полегшити санкції та включити її до Європейської політики сусідства у випадку демократичного проведення виборів, однак тепер, ЄС повинен серйозно розглянути наскільки ця пропозиція залишається дійсною.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня у Білорусі відбулися вибори до нижньої палати парламенту – Палати представників. За попередніми даними ЦВК Білорусі жоден представник опозиції не потрапив до парламенту.

15 вересня цього року Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС заявила про готовність полегшити санкції проти Білорусі, посилити торгівлю та включити Білорусь до Європейської політики сусідства у випадку проведення демократичних виборів. Пізніше, польська “Газета Виборча” повідомила, що ЄС наполягав на тому, що для полегшення санкцій хоча б 20 представників опозиції мали потрапити до числа 110 депутатів нижньої палати парламенту.