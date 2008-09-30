Герасим`юк прогнозує ”палку” дискусію в ПАРЄ

Страсбург. 30 вересня. УНІАН. Депутат Верховної Ради від фракції «Наша Україна - Народна самооборона», член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Ольга ГЕРАСИМ’ЮК прогнозує «палку» дискусію в ПАРЕ щодо проекту резолюції про російсько-грузинську війну.

Про це вона заявила сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН у Страсбурзі.

«Думаю, дискусія буде дуже палкою в четвер, і буде розроблено певні рекомендації до рішень», - сказала депутат.

Вона відзначила, що на сьогодні Росія пропонує «небезпечні» пояснення своїх дій у Грузії.

«І якщо сьогодні КОСАЧОВ (керівник російської делегації в ПАРЄ Костянтин КОСАЧОВ – УНІАН) говорить, що Абхазія і Осетія не змирилися з передачею їх Сталіном Грузії, то я чекаю, що завтра КОСАЧОВ скаже, що Крим не змирився з передачею свого часу Україні і також прийде нас захищати», - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона також відзначила, що на сьогодні перед Радою Європи стоїть дуже важливе завдання – прийняти адекватне рішення.

«Сьогодні стоїть питання про авторитет цієї організації», - наголосила український депутат.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Страсбурзі почала роботу осіння сесія ПАРЄ, головним питанням на порядку денному якого – російсько-грузинська війна. Сьогодні в ПАРЄ вже відбулася перша частина обговорення цього питання, друга частина запланована на 2 жовтня.