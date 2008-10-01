Генсек РЄ приїде на вшанування пам`яті жертв Голодомору
12:46, 01 жовтня 2008Новини ЄС
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Девіс прийняв запрошення
Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС візьме участь в урочистостях з нагоди вшанування 75-ї річниці Голодомору в Україні.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Страсбурзі.
“Я прийняв пропозицію Президента України взяти участь у вшанування пам’яті жертв Голодомору”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, урочистості з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору відбудуться в Україні 22 листопада.
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