Генсек РЄ приїде на вшанування пам`яті жертв Голодомору

Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС візьме участь в урочистостях з нагоди вшанування 75-ї річниці Голодомору в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Страсбурзі.

“Я прийняв пропозицію Президента України взяти участь у вшанування пам’яті жертв Голодомору”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, урочистості з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору відбудуться в Україні 22 листопада.