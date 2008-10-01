Попеску проти позбавлення росіян повноважень в ПАРЄ

Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Народний депутат України від фракції Партії регіонів, голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вважає, що позбавлення повноважень російської делегації не сприятиме діалогу щодо конфлікту з Грузією.

Про це він заявив сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН в Страсбурзі.

“ПАРЄ давно вже зрозуміла, що не варто когось позбавляти права голосу. Є вже приклад Білорусі, яку позбавили права бути спостерігачем і, в результаті Білорусь залишилась поза діалогом з Радою Європи”, - сказав депутат.

Він зазначив, що на сьогодні ПАРЄ залишається одним з небагатьох майданчиків, де представники Російської Федерації і Грузії можуть якимось чином продовжити діалог за посередництвом тих чи інших політичних сил, або комітетів, або інших структур Ради Європи.

Водночас, І.ПОПЕСКУ констатував, що на сьогодні на рівні депутатів Росії та Грузії є певна проблема щодо спілкування одне з одним.

“На рівні депутатів поки що дійсно це є проблема. Але коли виступає одна сторона, інша сторона вимушена слухати в залі. Другий момент, щойно я бачив, як пан Леонід СЛУЦЬКИЙ (член російської делегації в ПАРЄ – УНІАН) давав інтерв’ю представникам грузинських ЗМІ. Я не знаю, які будуть потім коментарі щодо того, що він сказав, але навіть цей факт показує, що все-таки та крижина мовчазними яка була, вона якось починає танути”, - сказав український депутат.

Ще однією причиною для того, щоб не позбавляти російську делегацію повноважень І.ПОПЕСКУ назвав питання фінансування Ради Європи.

“З більше ніж 20 млн. доларів, Росія дуже високу частку дає на утримання Ради Європи – 12%”, - зазначив український депутат.

“І це теж має значення, хоча, принцип фінансування – не основне питання”, - додав він.

Крім того, І.ПОПЕСКУ звернув увагу і на те, що багато депутатів в ПАРЄ визнають, що порушення принципів Ради Європи, а саме принципу незастосування сили про розв’язанні конфліктів, спостерігалися як з російською так і з грузинської сторони.