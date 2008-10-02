Україна та Польща врегулюють відносини в цивільних справах

Київ. 2 жовтня. УНІАН. Україна та Польща планують врегулювати міждержавні відносини у цивільних та кримінальних справах, уклавши двосторонній правовий договір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, переговори між двома країнами щодо започаткування процесу підготовки відповідного міждержавного договору було розпочато сьогодні експертними групами України та Польщі.

За словами керівника експертної групи України, заступника міністра юстиції Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ, міждержавний договір покликаний спростити одержання правової допомоги між Польщею та Україною при розгляді цивільних та кримінальних справ.

Як було наголошено у ході переговорів керівником польської делегації, заступником міністра юстиції Республіки Польща Лукашем РАДЗІНЯКОМ, масштаб правового обігу між двома країнами у цивільних та кримінальних справах «є колосальним».

Лише протягом минулого року Польща надіслала до України понад 100 клопотань у цивільних та 80 – у кримінальних справах. Україна за цей же період надіслала до Польщі відповідно 60 та 8 клопотань.

У ході переговорів, сторони також домовилися про започаткування програм взаємного стажування з питань європейського права, правового обороту та правового обігу для експертів України та Польщі. На думку сторін, це матиме позитивний ефект під час роботи над проектом майбутнього міждержавного договору.