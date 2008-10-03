Екс-голова ПАРЄ побачив шлях для Росії та Грузії

Страсбург. 3 жовтня. УНІАН. Депутат парламенту Нідерландів, член делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Рене Ван дер ЛІНДЕН сподівається, що резолюція по конфлікту РФ з Грузією сприятиме порозумінню між країнами.

Про це він заявив в розмові з власним кореспондентом УНІАН у четвер після завершення голосування в ПАРЄ за резолюцію “Наслідки війни між Грузією та Росією”.

“Я сподіваюсь, що це може сприяти пошуку спільного шляху в майбутнє, особливо, що стосується пропозицій про роль Комісії з питань прав людини, підвищення ролі Ради Європи, особливо щодо моніторингової системи, сприяння діалогу, відігріванні ролі посередника – нашої природної ролі. І я сподіваюсь, що обидві сторони зможуть подолати те, що сталося 7 серпня і пізніше”, - сказав депутат.

Він також висловив задоволення, що не набрала підтримки поправка до резолюції, яка передбачала поставити перед Росією умову відкликати визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії, а у випадку невиконання цього – позбавити російську делегацію повноважень на січневій сесії ПАРЄ.

“Це чіткий месидж, що більшість не хоче мати передумови, що всі члени є рівними тут без будь-яких умов. Звичайно, ПАРЄ може завжди обговорювати повноваження будь-якої делегації у будь-який момент”, - сказав Р.Ван дер ЛІНДЕН.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Наслідки війни між Грузією та Росією” та рекомендації до неї.

В резолюції ПАРЄ засудила обидві сторони за використання сили, Росію – за визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії та закликала до незалежного розслідування подій, як під час військових дій, так і тих подій, що передували збройному конфлікту.