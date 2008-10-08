Remington Worldwide Limited пішла до Стокгольмского суду проти України

Київ. 8 жовтня. УНІАН. Компанія Remington Worldwide Limited (Гібралтар) звернулася до Стокгольмського арбітражу з вимогою стягнути з України 60 тис. дол. у рамках тяжби з НАЕК «Енергоатом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в УНІАН заявив юридичний представник Remington Worldwide Ltd. Вячеслав ЛИЧ.

За його словами, у своєму позові компанія просить стягнути з України зазначені кошти у зв`язку з неможливістю в рамках виконавчого провадження витребувати з НАЕК «Енергоатома» борг у розмірі 18 млн. дол. за постачання в 1999 році устаткування на Запорізьку АЕС.

Він пояснив, що виставлені вимоги у розмірі 60 тис. дол. є, за розрахунками компанії, сумою 3% індексації тіла кредиторської заборгованості.

В.ЛИЧ уточнив, що позов Remington Worldwide прийнято до розгляду Стокгольмським арбітражем у понеділок, 6 жовтня, при цьому до 6 листопада Україні запропоновано надати відгук на позов компанії.

Довідка УНІАН. У 1999 році Запорізька АЕС, яка є відокремленим підрозділом НАЕК «Енергоатом», і ДП ”Укренергомашкомплект” уклали договір на придбання 25 обмежувачів перенапруження на суму 33 млн. дол.

26 грудня 1999 року «Укренергомашкомплект» і виробник устаткування - компанія ”Електрокераміка” (Росія) підписали додаток до контракту, за яким домовилися, що всі спірні питання розглядаються в Арбітражному суді Санкт-Петербурга і Ленінградської області.

Оскільки «Укренергомашкомплект» не виконав своїх зобов`язань перед виробником, після його ліквідації в результаті банкрутства відповідачем став «Енергоатом».

Наприкінці 2002 року ”Електрокераміка” передала право вимоги до боржника компанії «Remington Worldwide Limited» (Гібралтар), яка пов`язана з молдавським бізнесменом Вячеславом ПЛАТОНОМ.