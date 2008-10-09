З 2012 року авіакомпанії в ЄС купуватимуть квоти на викиди СО2

Люксембург. 9 жовтня. УНІАН. Рада міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС затвердила включення авіації до системи торгівлі квотами на викиди СО2.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалене сьогодні на засіданні Ради в Люксембургу.

Таким чином, з 2012 року авіація буде включена до Європейської системи торгівлі квотами на викиди СО 2 в атмосферу.

У своїх висновках Рада міністрів дійшла висновку, що викиди СО2 від літаків в атмосферу можна знизити завдяки розвитку новітніх технологій.

Як повідомляв УНІАН,

8 липня Європарламент підтримав включення авіації в систему торгівлі квотами на викиди СО2 з 1 січня 2012 року.

Згідно з ухваленим компромісним рішенням, авіація буде включена в систему торгівлі квотами на викиди СО2 з 2012 року, при цьому ЄС повинен буде добиватися міжнародної глобальної угоди про зменшення викидів СО2 від авіації в усьому світі.

На аукціонах продаватиметься 15% квот на викиди СО2 в атмосферу, а загальне зменшення викидів СО2 від середнього рівня 2004-2006 років має становити 3% в 2012 році та 5% - з 2013 року.

Під дію системи торгівлі квотами на викиди СО2 не підпадатимуть наукові літаки та маленькі авіакомпанії, які не мають значних викидів СО2.

Це рішення було схвалено на основі досягнутого наприкінці червня компромісу між Європарламентом та Радою ЄС.

Рішення Європарламенту вже було піддано критиці Міжнародною асоціацією авіатранспорту IATA.