Рада ЄС призначила баронессу Ештон комісаром ЄС з питань торгівлі

Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. Рада ЄС призначила баронесу Кетрін Маргарету ЕШТОН комісаром ЄС з питань торгівлі замість Пітера МЕНДЕЛЬСОНА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, погодження відбувалося у письмовій формі, і було завершено 8 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ звернувся з листом до Ради ЄС та Європарламенту з проханням надати згоду на призначення баронеси К.М.ЕШТОН комісаром з питань торгівлі замість П.МЕНДЕЛЬСОНА, якій вирішив перейти на роботу до британського уряду.

Баронеса К.М.ЕШТОН, 52 роки, економіст за фахом, до останнього часу була лідером Палати Лордів британського парламенту.

П.МЕНДЕЛЬСОН, 54 роки, з 22 листопада 2004 року перебував на посаді комісара ЄС з питань торгівлі. 3 жовтня 2008 року призначений на посаду міністра бізнесу, підприємництва та регуляторної реформи в уряді Гордона БРАУНА.