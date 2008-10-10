Україна припинить експорт електроенергії в Польщу

Київ. 10 жовтня. УНІАН. Україна має намір припинити експорт електроенергії до Польщі з листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН під час відвідання підстанції ”Київська” в Макарівському районі Київської області.

«Я думаю, ми припинимо з листопада, може, навіть і раніше», - сказав міністр. При цьому він зазначив, що поставки по польському напрямку з жовтня вже зменшено з 200 до 100 мегават.

За словами міністра, причиною відмови від експорту в даному напрямку є невідповідність цін на експорт цінам, що склалися на внутрішньому оптовому ринку.

Коментуючи в зв`язку з цим плани ”Укрінтеренерго” придбати частку польського трейдера - компанії Zommar, міністр підкреслив, що навіть якщо така покупка й відбудеться, покупцем із українського боку виступить саме «Укрінтеренерго».

Як повідомляв УНІАН, Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» розглядає можливість придбання польського енерготрейдера Zommar через свою дочірню компанію Ukrenergy Trade.

Довідка УНІАН. Україна експортує електроенергію до Молдови, Словаччини, Угорщини, Польщі та Румунії. Експорт електроенергії здійснює ДПЗД ”Укрінтеренерго”, яке купує її на оптовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) тарифом.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання експорту української електроенергії в 2009 році до 7,632 млрд. кВт/год. при очікуваному обсязі експорту поточного року на рівні 7,406 млрд. кВт/год.

У 2007 році Україна скоротила експорт електроенергії на 11,8%, або 1 млрд. 236,6 млн. кВт/год., порівняно з 2006 роком - до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/год.