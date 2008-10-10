В Німеччині виявлено спалах ”пташиного грипу”

Брюссель. 10 жовтня. УНІАН. Вірус “пташиного грипу” H5N1 виявлено на птахофермі в комуні Маркерсдорф у німецькій Саксонії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, 9 жовтня Німеччина поінформувала Єврокомісію про підозру на спалах “пташиного грипу” і про вжиті заходи.

Минулої ночі на фермі було вбито все поголів’я ферми – 800 гусей, 550 качок, 60 курей та 24 індики.

Німецька влада також встановила обмежувальні зони високого та низького ризику, відповідно, в радіусі 3-х та 10-ти кілометрів, згідно з директивами ЄС.

Цей спалах “пташиного грипу” – перший на пташиних фермах, зареєстрований в ЄС в 2008 році. Востаннє спалах на фермі був зареєстрований 25 грудня 2007 року також в Німеччині.

Серед диких птахів останнє виявлене захворювання на пташиний грип датується кінцем лютого цього року.