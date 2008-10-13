Польща відкриє консульства в Івано-Франківську, Вінниці та Севастополі

Київ. 13 жовтня, УНІАН. Польща розширить мережу своїх дипломатичних установ в Україні.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це домовилися делегації представників Міністерств закордонних справ України та Польщі.

Нові консульські пункти, зокрема, незабаром будуть відкриті в Івано-Франківську, Вінниці та Севастополі.

Консульство Польщі в Івано-Франківську стане вже третім у Західній Україні. Бажаючих отримати візу у Львові та Луцьку настільки багато, що генконсульства не встигають з роботою. “Аби зникли черги, треба видавати не менше трьох тисяч віз щодня лише у Львові, а це неможливо”, - зазначив генеральний консул Польщі у Львові Вєслав ОСУХОВСЬКИЙ.

Зняти навантаження допомогло б відкриття додаткового консульства, вважає дипломат.

Як повідомив „Німецькій хвилі” голова Івано-Франківської обласної ради Ігор ОЛІЙНИК, польська делегація вже відвідала Івано-Франківськ з метою пошуку приміщення під дипломатичну установу. За його словами, місто запропонувало польській стороні на вибір три приміщення. “Це буде перша і вкрай необхідна консульська установа в Івано-Франківську, адже тисячі прикарпатців вистоюють по кілька днів у чергах у Львові, аби отримати візу. Нагадаю, в Україні нині працює п’ять консульств Польщі - у Києві, Луцьку, Львові, Харкові та Одесі”, - сказав І.ОЛІЙНИК.