Рада ЄС та Єврокомісія готові допомогти Угорщині
Після того, як форінт різко впав
Рада ЄС та Єврокомісія пообіцяли допомогти Угорщині в подоланні фінансової кризи
Брюссель. 14 жовтня. УНІАН. Рада ЄС та Єврокомісія пообіцяли допомогти Угорщині в подоланні фінансової кризи.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в оприлюдненій 13 жовтня спільній заяві Ради ЄС та Єврокомісії.
“Рада та Єврокомісія уважно стежать за розвитком подій і підтримують зусилля Угорщини на боротьбу з викликами”, - зазначається у документі.
Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС також привітала готовність Міжнародного валютного фонду розглянути можливість надання Угорщині технічної допомоги.
“Ми готові використовувати усі доступні інструменти для підтримки економіки Угорщини в ці важкі часи”, - наголошується в заяві Ради ЄС та Єврокомісії.
Минулого тижня національна валюта Угорщини обвалилася до рівня дворічної давнини на фоні відтоку капіталів з країни.
МВФ вже заявив про готовність розглянути можливість надання технічної допомоги країні.