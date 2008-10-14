Рада ЄС та Єврокомісія готові допомогти Угорщині

Рада ЄС та Єврокомісія пообіцяли допомогти Угорщині в подоланні фінансової кризи

Брюссель. 14 жовтня. УНІАН. Рада ЄС та Єврокомісія пообіцяли допомогти Угорщині в подоланні фінансової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в оприлюдненій 13 жовтня спільній заяві Ради ЄС та Єврокомісії.

“Рада та Єврокомісія уважно стежать за розвитком подій і підтримують зусилля Угорщини на боротьбу з викликами”, - зазначається у документі.

Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС також привітала готовність Міжнародного валютного фонду розглянути можливість надання Угорщині технічної допомоги.

“Ми готові використовувати усі доступні інструменти для підтримки економіки Угорщини в ці важкі часи”, - наголошується в заяві Ради ЄС та Єврокомісії.

Минулого тижня національна валюта Угорщини обвалилася до рівня дворічної давнини на фоні відтоку капіталів з країни.

МВФ вже заявив про готовність розглянути можливість надання технічної допомоги країні.