Голова Єврогрупи наголощує, що фінансова криза триває

Боюссель. 14 жовтня. УНІАН. Голова Єврогрупи, прем`єр-міністр Люксембургу Жан-Клод ЮНКЕР застерігає, що фінансова криза ще не завершилася.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це він заявив виступаючи перед депутатами парламенту Люксембургу.

«Незважаючи на позитивну реакцію ринків протягом останніх двох днів, не має причин казати про завершення фінансової кризи», - сказав прем`єр Люксембургу.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня лідери країн-членів єврозони на надзвичайному самміті в Парижі погодилися надати державні гарантії банкам та фінансовим установам Європи щодо готовності надавати допомогу до кінця 2009 року.

Загальна сума, що може бути витраченою на ці цілі становить близько 2 трлн. євро.

Європейські фінансові ринки позитивно відреагували на цю новину, і остпнні 2 дні демонстрували зростання.