Берлусконі каже, що ”велика вісімка” може зрости

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ вважає, що «велика вісімка» має бути розширена для успішного подолання фінансової кризи.

Як повідомляє італійське агентство ANSA, про це він заявив сьогодні у Брюсселі італійській пресі.

За даними агентства, італійській прем`єр не виключив, що для більш успішного подолання фінансової кризи «велика вісімка» може бути поступово розширена на 6 країн.

С.БЕРЛУСКОНІ також зазначив, що спеціальний самміт «великої вісімки» з питань подолання фінансової кризи може відбутися наприкінці року у Нью-Йорку.