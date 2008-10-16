Лідери ЄС знають, як долати фінансову кризу
Лідери ЄС підтримали нові пропозиції щодо вимог до капіталу банків, висловились за посилення нагляду за діяльністю банківських установ, особливо транснаціональних.
Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Лідери ЄС практично домовилися про принципи подолання фінансової кризи.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це пізно ввечері 15 жовтня на прес-конференції по завершенню першого дня засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) заявили Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ та Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.
“Що стосується фінансової кризи, Європа вся повністю підтримала рішення, схвалені лідерами країн зони євро в минулу неділю”, - заявив Н.САРКОЗІ.
За його словами, лідери ЄС підтримали нові пропозиції щодо вимог до капіталу банків, висловились за посилення нагляду за діяльністю банківських установ, особливо транснаціональних, а також схвалили створення антикризового відділу, якій слугуватиму для обміну інформацією, координації дій, надання порад у випадку необхідності.
“Ми одностайні щодо термінових заходів, а також одностайні щодо необхідних змін на ринку. Нам потрібно перебудувати капіталізм. Це означає, що ми не залишимо цю кризу без того, щоб не винести уроків з неї”, - наголосив Президент Франції.
Президент Єврокомісії також додав, що одна відповідь Європи на фінансову кризу буде недостатньою.
“Ми згодні іти далі з глобальними пропозиціями”, - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня в Брюсселі розпочалося дводенне засідання Європейської Ради, основними темами якого є майбутнє Лісабонської угоди, фінансова криза, боротьба з кліматичними змінами та відносини з Росією в світлі російсько-грузинської війни.
12 жовтня лідери країн єврозони на своєму міні-самміті в Парижі погодилися гарантувати підтримку банкам, що потребують такої підтримки до кінця 2009 року. На ці цілі країни єврозони готові витратити до 2 трлн. євро.