Уряд Бельгії готовий допомогти банку KBC
22:00, 26 жовтня 2008Новини ЄС
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Йдеться про 3,5 млрд. євро
Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Уряд Бельгії та представники банку KBC досягли сьогодні згоди щодо ре капіталізації банку.
Як повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської газети Le Soir, угода має бути підписана зранку 27 жовтня ще до відкриття біржових торгів.
Банк KBC попросив допомогу держави у п’ятницю, 24-го жовтня, на загальну суму 3,5 млрд. євро. Деталі домовленості поки не повідомляються.
Таким чином KBC стане другим банком в Бельгії, що отримає допомогу.
Як повідомляв УНІАН, першим від фінансової кризи постраждав банк Fortis, 49% акцій якого спочатку викупив уряд Бельгії, а згодом, було досягнуто домовленості про викупи решти акцій та продаж 75% акцій банку BNP Paribas.
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