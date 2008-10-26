Уряд Бельгії готовий допомогти банку KBC

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Уряд Бельгії та представники банку KBC досягли сьогодні згоди щодо ре капіталізації банку.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської газети Le Soir, угода має бути підписана зранку 27 жовтня ще до відкриття біржових торгів.

Банк KBC попросив допомогу держави у п’ятницю, 24-го жовтня, на загальну суму 3,5 млрд. євро. Деталі домовленості поки не повідомляються.

Таким чином KBC стане другим банком в Бельгії, що отримає допомогу.

Як повідомляв УНІАН, першим від фінансової кризи постраждав банк Fortis, 49% акцій якого спочатку викупив уряд Бельгії, а згодом, було досягнуто домовленості про викупи решти акцій та продаж 75% акцій банку BNP Paribas.