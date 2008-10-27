Ющенко подякував ЄП за резолюцію про Голодомор
Президент написав листа
Київ. 27 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив вдячність Європейському парламенту за схвалення ним 23 жовтня 2008 року резолюції щодо вшанування трагедії Голодомору 1932-1933 років в Україні.
Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний лист Президент України надіслав голові Європарламенту Хансу-Герту ПЬОТТЕРІНГУ.
«Від імені Українського народу хочу висловити депутатам Європарламенту слова найщирішої вдячності за вшанування пам`яті мільйонів наших співвітчизників, які стали жертвами нелюдського сталінського режиму, і за розділений біль, що досі ятрить душу», – наголошує у листі В.ЮЩЕНКО.
Президент підкреслив, що визнання такою високоповажною європейською інституцією Голодомору 1932-1933 років в Україні злочином проти українського народу і проти людяності давно очікувалося в Україні.
Глава держави наголосив у листі, що розглядає цю непересічну подію як ще один вияв солідарності і підтримки України в її намаганні донести до світової громадськості всю правду про одну із найстрашніших трагедій XX століття.
«Засуджуючи злочини минулого, ми тим самим створюємо моральний прецедент, який унеможливить їхнє повторення у сьогоденні і майбутньому», – підкреслює В.ЮЩЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Європарламент визнав Голодомор злочином проти людства та висловив співчуття українському народу.
В резолюції депутати також закликали країни колишнього СРСР відкрити архіви на цю тематику для дослідження того, як було організовано Голодомор в Україні.