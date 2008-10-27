Міноборони ознайомиться з новими кораблями

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Сьогодні, 27 жовтня, у передмісті французької столиці Парижа розпочала роботу міжнародна виставка військово-морського озброєння “Євронаваль – 2008”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, від Збройних Сил України для участі у виставці до Французької Республіки прибула делегація на чолі із заступником міністра оборони України Богданом БУЦОЮ.

До складу української військової делегації також увійшли командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ, директор Департаменту розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Володимир ГРЕК, представники інших структурних підрозділів вітчизняного оборонного відомства.

Метою їхнього візиту до Франції є проведення цілеспрямованої роботи щодо розширення співробітництва з країнами-учасницями виставкових заходів у сфері кораблебудування в інтересах створення корабля класу “корвет” для Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Під час виставки українські військові ознайомляться з новітніми розробками і технологіями провідних країн світу у галузі кораблебудування, зокрема, сучасними зразками корветів, комплексів управління, навігації, зв’язку та спеціалізованого обладнання.

В ході виставки члени нашої військової делегації проведуть переговори з представниками компаній з Голландії, Італії, Німеччини, Франції та Швеції, які можуть бути залучені до будівництва перспективного корабля класу “корвет”, а також вивчать перспективні потреби країн-учасниць заходу у продукції спеціального призначення українського виробництва та обговорять можливі напрями співпраці з ними.

Візит делегації українського військового відомства до Французької Республіки, організований спільно з Державним підприємством “Укроборонсервіс”, завершиться 31 жовтня.