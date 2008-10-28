ЄС добиватиметься розміщення миротворців в Абхазії та Осетії

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР сподівається домовитися з Росією про розміщення миротворців ЄС в Абхазії та Південній Осетії.

Про це йдеться в його інтерв’ю, оприлюдненому сьогодні російською газетою “Коммерсантъ”.

“Сподіваюсь, що це відбудеться. Росія не хоче, але ми добиватимемося. Там же були до війни миротворці: в Абхазії під егідою ООН, а Південній Осетії – ОБСЄ”, - сказав він.

Міністр зазначив, що ЄС хоче, щоб на переговорах в Женеві було прийнято рішення про розміщення миротворців ЄС в цих регіонах.

При цьому він зазначив різницю у підходах до цього питання.

“Ми не визнавали ні Абхазію, ні Південну Осетію. Для нас вони не існують, але Грузія існує. Є величезна різниця між російським підходом та європейським”, - сказав Б.КУШНЕР.

Він також зазначив, що найбільш важливим питанням на сьогодні є рішення проблеми повернення біженців та їхнього облаштування.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня цього року між Росією та Грузією розпочався збройний конфлікт, якій привів до великих руйнувань в Цхінвалі та захоплення російськими військами частини території Грузії. Після завершення бойових дій Росія визнала незалежність Абазії та Південної Осетії.

Територія Грузія (без Абхазії та Південної Осетії) була звільнена від російських військ лише на початку жовтня, коли до Грузії прибула місія спостерігачів ЄС.

За посередництва ЄС 15 жовтня відбулися консультації на рівні експертів між Росією та Грузією у Женеві в присутності також спостерігачів від ОБСЄ та ООН.

Наступний раунд консультацій в Женеві заплановано на середину листопада.