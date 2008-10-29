Скасування віз з ЄС не вимагатиме запровадження віз з Росією

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО заявляє, що запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом не призведе до запровадження віз зі східними партнерами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам.

“Нас наші деякі російські колеги чогось лякали, що як тільки ми вступимо в НАТО, у нас буде візовий режим, як тільки ми вступимо в ЄС, у нас буде візовий режим. Ну, ви знаєте, це казки для тих, хто не розуміє про що йдеться”, - сказав міністр.

Він зазначив, що в України не виникало візових проблем з Польщею, яка давно вступила в ЄС, до її приєднання до Шенгенської зони.

“Тобто, від моменту вступу до ЄС до моменту введення якихось обмежень в цьому плані... вже не кажучи про НАТО, бо це вже зовсім, як то кажуть з іншої Сонячної системи, тут взагалі тема на багато, багато років наперед”, - сказав В.ОГРИЗКО.

“Тому, ті, хто сьогодні цю тему намагається, як кажуть, підсмажити – це просто люди, які намагаються використовувати будь-який привід, який не має під собою жодного підгрунтя. Лише для однієї мети – показати, що Україні не треба іти до ЄС, не треба іти до НАТО. А чому? А тому що там демократія, а вона не всім подобається”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ЄС та Україна започаткували консультації про безвізовий режим. Рішення про початок цих консультацій було схвалено на самміті ЄС-Україна у Парижі, 9 вересня цього року.