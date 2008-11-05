ЄК готова продовжити переговори з Росією

Брюссель. 5 листопада. УНІАН. Єврокомісія виступає за поновлення переговорів з Росією про нову угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у підготовленому Комісією до засідання Ради міністрів із загальних справа та зовнішніх відносин ЄС комюніке щодо перегляду відносин з Росією.

У документі, текст якого передано УНІАН, висловлюється переконання у необхідності призначити вже зараз дату чергового раунду переговорів.

“Ці переговори мали б продовжуватися, по-перше, тому що вони дали б можливість ЄС переслідувати свої власні інтереси у відносинах з Росією, а по-друге, тому що це кращий шлях співпрацювати з Росією на базі єдиної позиції”, - зазначається у висновках Єврокомісії.

Єврокомісія вважає, що засідання Ради міністрів, заплановане на 10 листопада, може визначитися щодо продовження переговорів з Росією.

У документі зазначається, що ЄС та Росія мають значну взаємозалежність у сфері торгівлі ат інвестицій: Росія на сьогодні є третім торгівельним партнером ЄС, а 80% всіх іноземних інвестицій, що прийшли до Росії, прийшли з країн-членів ЄС, що, на переконання Єврокомісії, підвищує зацікавленість Євросоюзу у продовженні розвитку російської економіки в майбутньому. Росія також тримає значну частину своїх золотовалютних резервів у євро і виступає таким чином, найбільшим власником активів у євро в світі. Країни ЄС у свою чергу, багато в чому залежать від постачання російських енергоресурсів, зазначається у документі. Водночас, і в питанні енергетики, на думку Єврокомісії, відносини ставлять сторони в умови взаємозалежності, оскільки експорт енергоресурсів Росії до ЄС сприяє суттєвому зростанню ВВП країни. Водночас Єврокомісія також зазначає необхідність визнання Росією принципів Європейської енергетичної хартії для посилення прозорості в сфері постачання енергоресурсів.

В області спільного простору з міжнародної безпеки, Єврокомісія відзначає важливість діалогу з Росією при врегулюванні складних питань в Ірані, на Близькому Сході, в Афганістані, на Балканах та інших складних регіонах світу. Єврокомісія звертає увагу, що ЄС та Росія мають ряд схожих інтересів на міжнародній арені, зокрема, у нерозповсюдженні ядерної зброї. З іншого боку є й різні підходи до певних міжнародних питань, зокрема, до питання Косово, позиції щодо якого розійшлися ще більше після російсько-грузинської війни. Єврокомісія також вважає, що ЄС маж розробити спільну позицію щодо нових російських пропозицій про Європейську безпеку.

У своєму комюніке Єврокомісія зазначає, що область забезпечення прав людини поки викликає певне занепокоєння у європейських колег, і хоча, діалог з Росією з питань дотримання прав людини проводиться двічі на рік, однак вплив цього діалогу на ситуацію в Росії залишається досить обмеженим.

Єврокомісія також висловилася за необхідність продовження співпраці з Росією в області юстиції, свободи та безпеки, зокрема, у розширенні можливостей для контактів між людьми, а також у сфері досліджень, освіти та культури.

Говорячи про подальше співробітництво, Єврокомісія висловила переконання у тому, що Росія та ЄС мали б бути здатними дискутувати спірні питання відкрито та конструктивно, що є необхідним для довірливого партнерства.

Водночас, Комісія вважає, що ЄС має і надалі дотримуватися своєї позиції щодо засудження визнання незалежності Росією Абхазії та Південної Осетії, і намагатися посилити свою роль при розв’язання інших “заморожених” конфліктів в країнах-сусідах ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму надзвичайному засіданні вирішила призупинити переговори з Росією про нову угоду до виведення військ з території Грузії, розмістити місію миротворців у Грузії та доручити Раді ЄС та Єврокомісії до самміту ЄС-Росія переглянути стан відносин з Росією і запропонувати свої пропозиції.

Самміт ЄС-Росія відбудеться 14 листопада у Ніцці. Напередодні самміту, 10-11 листопада у Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.